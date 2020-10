TÜBİTAK destekli projeye uluslararası ödül

Otomotiv sektörü ve kompozit malzeme alanında dünyanın en iyi konferansı olarak kabul edilen SPE ACCE 2020 (Automotive Composites Conference and Exhibition) 09 - 11 Eylül tarihleri arasında online olarak düzenlendi.

210'u Ford, FCA, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Tesla, Toyota ve Volkswagen gibi dünyanın en iyi otomotiv firmalarından olmak üzere toplamda 550 kişinin katılımıyla sanal olarak yapılan etkinliğe KTÜ'den Doç. Dr. Ayfer Dönmez Çavdar ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Ertaş'ın danışmanlıklarını yaptığı öğrencileri Sena Çaylak'ta TÜBİTAK destekli projesi ile katıldı.





Çaylak, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeleri kapsamında yaptıkları "Efifect of Alkyl Ketene Dimer on the Hydrophobic and Mechanical Properties of Natural Fiber Reinforced Biopolymer Composites" adlı çalışma ile katıldıkları "Student Poster Competition" yarışmasında Master kategorisinde 1.lik ödülü aldı.