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Veliler dikkat! 'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: O dilekçe...

Son dakika haberleri... Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 21:42 Son Güncelleme: 12.10.2020 21:43 ABONE OL
Veliler dikkat! MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: O dilekçe...

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"NEDENİ SORGULANAMAZ"

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.

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Veliler dikkat! MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: O dilekçe...
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