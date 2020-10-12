Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim için okula koştular! Dikkat çeken kareler...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.

12 Ekim'den itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlayacak.