İlk ara tatil ne zaman? 2020 Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçındı? MEB 2020 2021 takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 2021 eğitim takvimi ile ilk ara tatil tarihi belli oldu. Uzun bir eğitim döneminin ardından ara tatile girecek öğrenciler bu sayede dinlenme fırsatı bulacak. MEB, yayımladığı 2019-2020 çalışma takvimi ile merak edilen tarihleri resmen duyurdu. Buna göre, İlk ara tatil ne zaman? 2020 Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB 2020 2021 takvimi!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatili Kasım ayında yapacak olan öğrenciler için MEB 2020 2021 eğitim takvimi belli oldu. Kasım ayına denk gelen ara tatil ise şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ilk ara tatil ne zaman, hangi gün? İşte yanıtı…