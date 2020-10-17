Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İlk ara tatil ne zaman? 2020 Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçındı? MEB 2020 2021 takvimi!

ne zaman? 2020 başlıyor, ayın kaçındı? MEB 2020 2021 takvimi!

Okulların açılmasının ardından tarihi öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2020 2021 eğitim takvimine göre ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrencilerin dinlenme fırsatı yakalayacağı tatilin ilk arası Kasım ayında başlayacağı biliniyor. Hem öğrenciler hem veliler için dinlenme fırsatı olan bu zaman dilimi, aileler için de çocukları geçirecekleri vakit anlamını ifade ediyor. Peki ? 2020 başlıyor, ayın kaçında? MEB 2020 2021 takvimi!

Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:36 ABONE OL
İlk ara tatil ne zaman? 2020 Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçındı? MEB 2020 2021 takvimi!

tarafından 2020 2021 eğitim takvimi ile tarihi belli oldu. Uzun bir eğitim döneminin ardından ara tatile girecek öğrenciler bu sayede dinlenme fırsatı bulacak. MEB, yayımladığı 2019-2020 çalışma takvimi ile merak edilen tarihleri resmen duyurdu. Buna göre, ? 2020 başlıyor, ayın kaçında? MEB 2020 2021 takvimi!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatili Kasım ayında yapacak olan öğrenciler için MEB 2020 2021 eğitim takvimi belli oldu. Kasım ayına denk gelen ara tatil ise şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ilk ara tatil ne zaman, hangi gün? İşte yanıtı…

İlk ara tatil ne zaman? 2020 Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçındı? MEB 2020 2021 takvimi!

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

En son yapılan değerlendirmelerle birlikte öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılı döneminde bekleyen takvim şu şekilde belirlendi;

İlk ara tatil ne zaman? 2020 Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçındı? MEB 2020 2021 takvimi!

18 Eylül'de uzaktan eğitim bitecek,

21 Eylül hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek,

16-20 Kasım birinci dönem ara tatil,

22 Ocak birinci dönem sonlanacak,

25 Ocak - 5 Şubat yarıyıl tatili,

8 Şubat ikinci dönem başlayacak,

12 - 16 Nisan ikinci dönem ara tatil,

18 Haziran Cuma günü ise 2020-2021 eğitim yılı son bulacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlk ara tatil ne zaman? 2020 Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçındı? MEB 2020 2021 takvimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA