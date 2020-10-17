Son dakika MEB açıklaması: Diğer sınıflar (5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar) için okullar ne zaman açılacak, okula gidecek? ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberler… "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yönelik tüm gelişmeler bir süredir binlerce öğrenci ve velinin gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararda bir süredir uzaktan eğitim ile evlerinden derslerini alan öğrencilerin bir kısmı geçtiğimiz hafta okula başlamıştı. Bu kapsamda gözler 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. Sınıflara çevrildi. Buna göre; ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. Diğer sınıflar ne zaman okula gidecek? İşte konuya ilişkin tüm son dakika gelişmeleri...

5. 6. 7. Ve 9. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK? LİSELER VE ORTAOKULLARDAKİ DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ikinci adımı da geçtiğimiz Pazartesi günü ile beraber atılırken halen uzaktan eğitim gören binlerce öğrenci "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusuna gelecek yanıtını aramaya başladı. 2,3,4,8 ve 12. Sınıflar okullarına kavuşmanın heyecanını yaşarken diğer sınıflar için araştırmalar hız kazanmıştı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi…