Pandemi ile eğitimde yeni döneme geçildi

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen sektörlerin başında eğitim geliyor. Pandemi nedeniyle dünyada 1 milyar 300 milyon öğrenci okula gidemedi. Belli sınıf kademelerinde seyreltilmiş yüzyüze eğitim başlasa da öğrenciler bu dönemde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim almaya devam edecek. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını yapan okullardan biri de Bahçeşehir Koleji oldu. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ şu anda uzaktan eğitim ve yüzyüze eğitimi birlikte sürdürdüklerini belirtti ve sürecin gidişatına göre tamamen uzaktan eğitime geçme noktasında da hazırlıklarının olduğunu söyledi. Dağ "Öğrenci okula geldiğinde çok daha fazla sosyalleşme imkanı buluyor. Öğretmenine, arkadaşlarına bağlılık hissi duyuyor. İlkokula başlayan çocuk, oyun çocuğundan çıkıyor, sorumluluk sahibi okul çocuğuna dönüşüyor. Disiplin ve kurallar da işin içine girdiğinde yüzyüze eğitimin önemi bu noktada ortaya çıkıyor" dedi. Özlem Dağ Bahçeşehir Koleji'nde yapılan yeni dönem eğitim modeliyle ilgili çalışmalarını SABAH'a şöyle anlattı:Konunun geçtiğimiz aylarda sıklıkla konuşulan bir başka tarafını da öğrenme kayıpları oluşturuyor. Kampüslerde "hazır bulunuşluk sınavı" yapılıyor. Bu sınav, okula döndüklerinde her öğrencinin bireysel desteklenmesi gereken alanları netleştirmek için yapılıyor. Anaokulu ve ilkokulların açılması önemli. Çünkü bu yaş grubundaki çocukları, büyükler kadar ekran başında tutmak mümkün değil. Bu yaş grubu öğrenciler sınıflarında, arkadaşları ve öğretmenleri ile aynı ortamda ders yaparken, çok daha verim alıyorlar.Kampüs girişlerinde HES kodu uygulamasına başladık. Bu uygulama ile birlikte gerek öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimizin Kovid-19 açısından bir risk taşıyıp taşımadıkları anlaşılmış olacak. Bu uygulama kararını eğitimi güven ve sağlık içinde sürdürmek için aldık. Kampüslerimizi ziyaret edecek velilerimiz girişlerde güvenlik görevlilerine HES kodlarını göstereceklerDijital eğitim bizim için yeni değil. Gelişen teknoloji ile birlikte zaman ve mekan bağımlılığının azalması uzun süredir gündemimizde. Dolayısıyla pandemi süreci bittiğinde de dijital eğitim hayatımızın bir parçası olacak. Biz Bahçeşehir Koleji olarak 10 yıldır bu alana 50 milyon lira gibi bir yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Çocukların gelişen teknoloji ile büyümeleri için dijital eğitime dair başarı ve becerilerinin artması gerekiyor.Bahçeşehir Koleji'nin dijital yatırımlarını Metodbox ve SeeMeet oluşturuyor. Metodbox ile yapay zeka uzaktan öğretimle buluştu. Kişiye özgü bir yapay zeka temelli öğretim veriliyor. Yani eğitimi kişiselleştiriliyor. Her bir öğrenci yakından takip ediliyor, konuları anlayıp anlamadıkları yakından takip ediliyor. Kurum bünyesindeki tüm öğrenciler tarafından kullanılan ve Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet ise güvenliği ile ön plana çıkıyor. Öğrencilere ait veriler Türkiye'de tutuluyor. Yani Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalıyor. Öğrencilerin video görüntüleri kayıt altına alınmıyor. Eğer öğrenci isterse, kendi görüntüsü sanal sınıfa yansıtılıyor.Eğitim uzaktan olsa da takibi yakın oluyor. Bahçeşehir Koleji bünyesinde verilen dijital eğitimin en önemli özelliklerinin başında ise Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) geliyor. Yani, her bir öğrenci tek tek takip ediliyor. Kim hangi konuyu anladı, kim hangi konuyu anlamadı sorularının yanıtı bulunup, öğrenciye özel olarak öğretiliyor. Kişiye özgü öğretim modeli, stil testi ile başlıyor. Bu testten alınan sonuçlara göre, öğrencinin öğrenme stili belirleniyor ve öğrenmeyi destekleyecek materyaller sağlanıyor. Öğrenme süreci düzenli olarak ölçülüp değerlendiriliyor. Bu sistem ile birlikte öğrenme sürecinin akademik ve psikososyal yönleri de takip ediliyor.Bahçeşehir Koleji bünyesinde 10 yıldır sürdürülen dijital eğitim çalışmaları "Dijital Eğitim Merkezi" ile kurumsal bir yapıya dönüştü. Bu yapı sayesinde öğretmenlerin her biri dijital eğitim lideri oluyor. Bu noktada karşımıza "hibrit öğretmen" kavramı çıkıyor. Yani, farklı öğrenci grupları için tüm eğitim tekniklerini kullanma becerisi olan öğretmenler. Dijital Eğitim Merkezinin en önemli amaçlarından birisi de , öğretmenleri geliştirmek, kabiliyetlerini arttırmak.Gelecek eğitimi, teknoloji ve pedagojiyi harmanlamak zorunda. Hayatımızın her alanını etkileyen dijitalleşme, eğitimi daha fazla etkiliyor. Dijital pedagojinin temel unsurlarının başında, diyalog ve tartışma ortamı oluşturmak, öğrencilerin kendilerini yansıtabileceği fırsatlar yaratmak geliyor. Bu noktada öğretim sürecine, uygun teknoloji entegre edilebilmeli.