MEB'den son dakika açıklaması: 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?

MEB'den 'diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak' sorusu ile ilgili son dakika açıklaması! Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte uzaktan eğitim ile tamamlanmış, yeni eğitim öğretim yılı da uzaktan eğitim ile başlamıştı. Daha sonra yine MEB tarafından alınan kararla birlikte, 2,3,4,8 ve 12. Sınıfların okula dönmeleri sağlanmıştı. Bu noktada merak edilen hususlardan bir tanesi de '5. 6. 7. ve 9. 10. 11. Diğer sınıflar okula ne zaman gidecek' sorusu oldu. Peki, 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar, liseler ve diğer sınıflar ne zaman açılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11 SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

İşte MEB Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları;