Bakan Koca’dan son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Üniversiteler açılacak mı, tarih belli oldu mu?

Üniversitelerin açılış tarihi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz." şeklinde ifade ederken açıklamalarına da devam etti. Bakan Koca'nın üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtına ilişkin açıklamalarının ardından ise araştırmalar bu yönde artış gösterdi. Peki; üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Üniversiteler açılacak mı, tarih belli oldu mu?
Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki; üniversiteler ne zaman açılacak?
İşte son dakika haberinin detayları!
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.
Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
YÖK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim ile başladı.