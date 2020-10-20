AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son kayıt tarihi hangi gün? 2020 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.