GERİ SAYIM BAŞLADI! YDS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında! ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar ÖSYM'den gelecek olan YDS sonuçları açıklamasına kilitlendi. Bu kapsamda 27 Eylül tarihinde yabancı dil puanına ihtiyacı olan kişiler zorlu sorular karşısında adeta ter dökmüştü. Ekim ayında ise sonuçların erişime açılacağı bilgisi ÖSYM takviminde yer alan tarihlerle beraber duyuruldu. Peki, YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm detaylar…

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM İLE YABANCI DİL SINAVI YDS SONUÇ TARİHİ

Bilindiği üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Eylül ayında gerçekleş ve binlerce aday bu sınava katılım sağlamıştı. ÖSYM tarafından bildirilirken tarih yaklaştıkça konuyla ilgili araştırmalar da bu doğrultuda hız kazanmış oldu. Buna göre YDS sınav sonuçları belirlenen tarihte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak…