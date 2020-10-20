GERİ SAYIM BAŞLADI! YDS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında! ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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GERİ SAYIM BAŞLADI! sınav sonuçları için gözler sonuç sorgulama ekranında! ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

sonuçları için heyecan dolu geri sayım sürüyor. Bu kapsamda 27 Eylül tarihinde çeşitli sınav merkezlerinde uygulanmakta olan ve adayların gerek akademisyen olmak için gerekse birçok konu nedeniyle katılım sağladığı Yabancı Dil Sınavı sonrası adaylar sonuçların açıklanacağı o tarihle ilgili araştırmalarına başladı. Peki, ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte erişime açılacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:20 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:20 ABONE OL
ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında!

Adaylar 'den gelecek olan sonuçları açıklamasına kilitlendi. Bu kapsamda 27 Eylül tarihinde yabancı dil puanına ihtiyacı olan kişiler zorlu sorular karşısında adeta ter dökmüştü. Ekim ayında ise sonuçların erişime açılacağı bilgisi ÖSYM takviminde yer alan tarihlerle beraber duyuruldu. Peki, YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm detaylar…

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM İLE YABANCI DİL SINAVI YDS SONUÇ TARİHİ

Bilindiği üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Eylül ayında gerçekleş ve binlerce aday bu sınava katılım sağlamıştı. ÖSYM tarafından bildirilirken tarih yaklaştıkça konuyla ilgili araştırmalar da bu doğrultuda hız kazanmış oldu. Buna göre YDS sınav sonuçları belirlenen tarihte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak…

ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sınav takvimine göre, sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında!

YDS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, 'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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GERİ SAYIM BAŞLADI! YDS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında! ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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