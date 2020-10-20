GERİ SAYIM BAŞLADI! YDS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında! ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar ÖSYM'den gelecek olan YDS sonuçları açıklamasına kilitlendi. Bu kapsamda 27 Eylül tarihinde yabancı dil puanına ihtiyacı olan kişiler zorlu sorular karşısında adeta ter dökmüştü. Ekim ayında ise sonuçların erişime açılacağı bilgisi ÖSYM takviminde yer alan tarihlerle beraber duyuruldu. Peki, YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm detaylar…
Bilindiği üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Eylül ayında gerçekleş ve binlerce aday bu sınava katılım sağlamıştı. ÖSYM tarafından bildirilirken tarih yaklaştıkça konuyla ilgili araştırmalar da bu doğrultuda hız kazanmış oldu. Buna göre YDS sınav sonuçları belirlenen tarihte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak…
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
YDS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.