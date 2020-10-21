Türkiye’nin Kovid-19 başarısı dünya basınında

Türkiye'nin dünya çapında tanınmış bilim insanlarından Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'ın Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini anlattığı makalesi, Avrupa Birliği'nin en çok takip edilen yayın mecrası "Eureporter"da yer aldı. Kavak, günde 15 milyon kişiye ulaşan dergide yer bulan makalesinde, Türkiye'nin Kovid- 19'a karşı "beklenmedik" bir başarı elde ettiğini ve bunun tesadüf olmadığını yazdı. Kavak, makalesinde "Türkiye bu süreç boyunca sağlık hizmetlerine büyük önem verdi ve bu sayede nüfusun yüzde 80'i ücretsiz tedavi olma şansı yakaladı. Halkın hizmetine sunulan büyükşehir hastaneleriyle yatak kapasiteleri 1,5 kat artırıldı. Pandemi sürecinde, özel hastanelerde bile tüm tetkik ve tedavi masrafları devlet tarafından karşılandı. İşte, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı budur" diye yazdı.