BUGÜN BAŞLADI! ÖSYM ile 2020 YÖKDİL Başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YÖKDİL başvurusu yapacaklar dikkat!

YÖKDİL başvuruları için araştırmalar bugün ÖSYM tarafından gelen açıklamanın ardından artış gösterdi. Yüksek lisans, doktora veya çeşitli nedenlerden dolayı yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katıldığı sınavın Aralık ayında belirlenen tarihte yapılacağı biliniyordu. Sınava katılacak adaylar belirli tarih aralıklarında başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, 2020 YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan tüm detaylar…

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her yıl düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Bu sınava katılım sağlayarak yabancı dil puanına sahip olmak isteyen binlerce aday ilk günden işlemlerini ÖSYM AİS aracılığı ile yapmaya başladı…