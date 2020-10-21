BUGÜN BAŞLADI! ÖSYM ile 2020 YÖKDİL Başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YÖKDİL başvurusu yapacaklar dikkat!

YÖKDİL başvuruları için araştırmalar bugün ÖSYM tarafından gelen açıklamanın ardından artış gösterdi. Yüksek lisans, doktora veya çeşitli nedenlerden dolayı yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katıldığı sınavın Aralık ayında belirlenen tarihte yapılacağı biliniyordu. Sınava katılacak adaylar belirli tarih aralıklarında başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, 2020 YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan tüm detaylar…
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her yıl düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Bu sınava katılım sağlayarak yabancı dil puanına sahip olmak isteyen binlerce aday ilk günden işlemlerini ÖSYM AİS aracılığı ile yapmaya başladı…
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Sınava başvurular, 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
HES KODUNA DİKKAT!
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.