KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P2 puanı nedir ve nasıl hesaplanır?

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puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? ve nasıl hesaplanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ardından puanı ile alım yapan kurumlar araştırılmaya başlandı. KPSS P2 puanı Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40’lık kısmını oluşturuyor. P2 KPPS sonucunda oluşan puan türlerinden biri olmakla birlikte lisans mezunlarını ilgilendiren bir durumdur. Peki nelerdir? , nasıl hesaplanır?

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:34 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:34 ABONE OL
KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P2 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

Devlet kurumunda çalışmak isteyen memur adayları tarafından ile alım yapan kurumlar ve detayları merak ediliyor. KPSS P2 ile alım yapan kurumlar bu gruptaki puanları tercih döneminde baz alınacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın çeşitli puan türleri bulunduğu ve bu puan türleri de alım yapan kurum ve kuruluşları ifade ettiği biliniyor. Peki nelerdir? , nasıl hesaplanır?

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELERDİR? KPSS P2 PUANI HESAPLAMA

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günün en çok araştırılan konusu KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar oldu. Her puan türünün farklı bir memur alımı kadrosu olduğu bilinse de P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır…

KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P2 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELERDİR? KPSS P2 PUANI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P2 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

P-2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

* SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

* Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

* Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

* Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

* Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

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KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P2 puanı nedir ve nasıl hesaplanır?
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