KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P2 puanı nedir ve nasıl hesaplanır?

Devlet kurumunda çalışmak isteyen memur adayları tarafından KPSS P2 ile alım yapan kurumlar ve detayları merak ediliyor. KPSS P2 ile alım yapan kurumlar bu gruptaki puanları tercih döneminde baz alınacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın çeşitli puan türleri bulunduğu ve bu puan türleri de alım yapan kurum ve kuruluşları ifade ettiği biliniyor. Peki KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P2 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELERDİR? KPSS P2 PUANI HESAPLAMA

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günün en çok araştırılan konusu KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar oldu. Her puan türünün farklı bir memur alımı kadrosu olduğu bilinse de P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır…