KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P2 puanı nedir ve nasıl hesaplanır?

Devlet kurumunda çalışmak isteyen memur adayları tarafından KPSS P2 ile alım yapan kurumlar ve detayları merak ediliyor. KPSS P2 ile alım yapan kurumlar bu gruptaki puanları tercih döneminde baz alınacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın çeşitli puan türleri bulunduğu ve bu puan türleri de alım yapan kurum ve kuruluşları ifade ettiği biliniyor. Peki KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P2 puanı nedir, nasıl hesaplanır?
KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günün en çok araştırılan konusu KPSS P2 puanı ile alım yapan kurumlar oldu. Her puan türünün farklı bir memur alımı kadrosu olduğu bilinse de P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır…
KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.
Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.
* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,
* SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
* Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
* Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
* Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
* Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı