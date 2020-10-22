Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan corona virüs açıklaması! Okullarda vaka sayısında artış var mı?

Yüz yüze eğitimde 5. ve 9. sınıfların erken başlamasının oldukça isabetli bir karar olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde katılım oranının %80 seviyelerine çıktığını ifade ederken okullarda corona virüs vaka sayısının artmadığını tam tersine azaldığını belirtti. Bakan Selçuk, beşinci ve dokuzuncu sınıflardaki yüz yüze eğitim şartlarının da benzer olacağını yarın bununla ilgili bir açıklama yayınlanacağını sözlerine ekledi.

ZİYA SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! "OKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLAR VE AİLELERİNDE VAK ARTIŞI YOK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılımın yüzde 80'lere varan oranda olduğunu, okula devam eden çocuklar ve ailelerinde bir vaka artışı olmadığı gibi bir azalmanın söz konusu olduğunu söyledi. Selçuk, "Okul daha kontrollü bir ortamdır, bir tatil yerinden, sokaktan ya da çarşı, pazardan çok daha kontrollü bir yerdir" dedi.