Son dakika haberi: ÖSYM ile KPSS sorgulama nasıl yapılır? Merakla beklenen 2020 KPSS sonuçları az önce açıklandı

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur olma hayali kuran yüz binlerce aday geçtiğimiz haftalarda KPSS sınavının lisans oturumlarına katılım sağlamışlardı. ÖSYM, yayınladığı takvimde KPSS sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını belirtmişti. Hal böyle olunca adaylar büyük bir heyecanla KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2020 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
KPSS sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adaylar TC kimlik noları ve şifreleri ile sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.
SON DAKİKA - KPSS SONUÇLARI AZ ÖNCE AÇIKLANDI!
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?
Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.
KPSS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.
KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.