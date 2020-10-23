ÖSYM takviminde YÖKDİL sınavı ne zaman? 2020 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav tarihi ne zaman?

Akademisyen olmak isteyen veya çeşitli nedenlerden dolayı yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; Bu sene ikincisi düzenlenecek olan sınavın İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacağı bildirildi. Peki, 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman düzenlenecek? İşte detaylar…

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK? YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE BİTİYOR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her yıl düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Bu sınava katılım sağlayarak yabancı dil puanına sahip olmak isteyen binlerce aday ilk günden işlemlerini ÖSYM AİS aracılığı ile yapmaya başladı. Öte yandan YÖKDİL sınavının ne zaman düzenleneceği gibi detaylar da merak ediliyor…