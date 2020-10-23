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burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 açıklandı mı, tarih belli mi?

ortaöğrenim burs başvuruları 14 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Burs başvuru sonuçlarının tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Öte yandan yükseköğrenim burs başvuruları ise hala devam ediyor. Peki; ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:01 ABONE OL
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Burs alabilen öğrenciler okul dönemini kapsayan 9 ay boyunca burs alabilecekler. 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan tarihte biten ortaöğretim başvurularının ardından burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi tarih henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ile ilgili tüm detaylar ise şu şekilde;

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi?

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www..gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU FORMU

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi?
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