MEB'den son dakika haberi: 5. ve 9. sınıflar ne zaman, kaç gün okula gidecek? Yüz yüze eğitimin detayları: Ders saati ve gün sayısı

Milyonlarca öğrencinin araştırdığı "okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak" soruları kademe kademe yanıt buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre corona virüsü önlemleri ile başlayacak olan yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. MEB, bu detaylar arasında kaç gün okula gidileceği ve kaç saat ders olacağını paylaştı.
5. VE 9. SINIFRLAR NE ZAMAN OKULACA GİDECEK, KAÇ GÜN VE KAÇ SAAT DERS OLACAK?
MEB: Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM
Açıklamada, 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacak 3'üncü aşama uygulama programına ilişkin detayların, 81 ile gönderilen yazıyla paylaşıldığı belirtildi. Buna göre eğitime başlama haritası şöyle şekillendi;
Resmi ve özel ortaokul 5'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise 9'uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE HANGİ DERSLER OLACAK?
Ortaokul 5'inci sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, İmam Hatip Ortaokul 5'inci sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. 9'uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı, okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
VELİLERİN YAZILI ONAYI ALINACAK
Ayrıca yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak, tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.
6. 7. VE 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Hâlen uzaktan eğitimde olan diğer sınıfların ne zaman okula gideceği konusunda bir açıklama yapılmadı. 6. 7. ve 10. 11. sınıfların durumunun önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde belli olması bekleniyor.
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MEB 2020-2021 EĞİTİM YILI YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ!
21 EYLÜL OKUL ÖNCESİ VE BİRİNCİ SINIFLAR AÇILDI
5 EKİM UYGULAMALI MESLEK LİSELERİ EĞİTİME BAŞLADI
12 EKİM İLKOKUL 2,3,4 ve ORTAOKUL 8. SINIF İLE LİSE 12. SINIFLAR BAŞLADI
2 KASIM ORTAOKUL 5. SINIFLAR VE LİSE 9. SINIF YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK.
YÜZ YÜZE EĞİTİM OKULLARDA NASIL VERİLECEK?
Öğrencilerin okullarda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeleri için rehber programlar hazırlandı. Sınıflar öğrenciler sayısına göre sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Dersler 30 dakika sürecek ve dersler arası dinlenme (teneffüs) 10 dakika olarak uygulanacak. Valilik kararı doğrultusunda İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Cumartesi günleri ders işleyebilecek.
Okul öncesi (ana sınıfı) eğitim kurumlarının hepsinde haftada 5 gün ve günde 6 saat şeklinde eğitim verilecek.
21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıflar ile 12 Ekim Pazartesi günü açılan 2,3 ve 4'üncü sınıflar ve Ortaokul 8. sınıflar bir haftada toplam 2 gün okula gelecek. Bu kademeler toplam 12 ders saati okullarda kalacak. İmam Hatip Ortaokullarında ise haftada 2 gün ders işlenirken toplam 14 ders saati belirlendi.
30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.
MEB 2020-2021 EĞİTİM YILI ARA TATİL TAKVİMİ!
16-20 Kasım tarihlerinde birinci dönem ara tatil uygulanacak.
22 Ocak Cuma Birinci dönem sona erecek.
25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak 5 Şubat Cuma günü sona erecek.
8 Şubat Pazartesi günü İkinci dönem başlayacak.
12-16 Nisan ikinci dönem ara tatili uygulanacak.
18 Haziran Cuma 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erecek.