Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama 2 Kasım’da başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak 5 ve 9'uncu sınıflarla ilgili detayları paylaştı. Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kuran-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Özel eğitim okullarında ise 26 Ekim itibariyle 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.