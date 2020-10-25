2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitecek? ÖSYM ile KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

KPSS Ön lisans sınavı için bugün adayların bir süredir bekleyişi sona erdi. Bugün Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınava bilindiği üzere başvurular 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. Buna göre; sınava girecek adaylar sınavın sona ereceği saat gibi birçok detayı araştırmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman bitecek, saat kaçta sona erecek? İşte tüm detaylar…
Devlet memuru olmak isteyen ve üniversitelerin iki senelik bölümlerinden mezun olan adaylar bugün gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavına katılım sağlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla beraber adaylar geçtiğimiz aylarda başvurularını gerçekleştirmişti. Beklenen gün geldi. Sınav bugün saat 10.00'da başlayacak…
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS sınavı 25 Ekim tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı bina ve salonlara alınmayacak.
Sınav süresi 130 dakika sürecek.
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
KPSS önlisans sınav giriş belgesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLECEK
Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.
Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecek.
Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.
Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.
Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.
Sınav sonuçları, 26 Kasım'da açıklanacak.