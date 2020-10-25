2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitecek? ÖSYM ile KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

KPSS Ön lisans sınavı için bugün adayların bir süredir bekleyişi sona erdi. Bugün Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınava bilindiği üzere başvurular 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. Buna göre; sınava girecek adaylar sınavın sona ereceği saat gibi birçok detayı araştırmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman bitecek, saat kaçta sona erecek? İşte tüm detaylar…

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BİTECEK?

Devlet memuru olmak isteyen ve üniversitelerin iki senelik bölümlerinden mezun olan adaylar bugün gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavına katılım sağlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla beraber adaylar geçtiğimiz aylarda başvurularını gerçekleştirmişti. Beklenen gün geldi. Sınav bugün saat 10.00'da başlayacak…