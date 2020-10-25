2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitecek? ÖSYM ile KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

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2020 ön lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitecek? ile KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında bugün gerçekleşecek olan ön lisans sınavı için sabah saatlerinden itibaren binlerce adayın araştırmaları da hız kazandı. Belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek olan sınav için saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacağı biliniyor. tarafından gerçekleştirilen sınava Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adaylar katılım sağlıyor. Peki, ÖSYM ile 2020 KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS ön lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitecek? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:44 Son Güncelleme: 25.10.2020 09:44 ABONE OL
ÖSYM ile KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitecek?

Ön lisans sınavı için bugün adayların bir süredir bekleyişi sona erdi. Bugün Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınava bilindiği üzere başvurular 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. Buna göre; sınava girecek adaylar sınavın sona ereceği saat gibi birçok detayı araştırmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? ile 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman bitecek, saat kaçta sona erecek? İşte tüm detaylar…

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BİTECEK?

Devlet memuru olmak isteyen ve üniversitelerin iki senelik bölümlerinden mezun olan adaylar bugün gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavına katılım sağlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla beraber adaylar geçtiğimiz aylarda başvurularını gerçekleştirmişti. Beklenen gün geldi. Sınav bugün saat 10.00'da başlayacak…

ÖSYM ile KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitecek?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

sınavı 25 Ekim tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı bina ve salonlara alınmayacak.

Sınav süresi 130 dakika sürecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

KPSS önlisans sınav giriş belgesi ais..gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLECEK

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecek.

ÖSYM ile KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitecek?

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.

Bu durumda olan adaylar, tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

Sınav sonuçları, 26 Kasım'da açıklanacak.

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2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitecek? ÖSYM ile KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
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