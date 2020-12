EBA’da rekor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan önlemler kapsamında, her gün 2.5 milyon canlı ders yapıldığını belirtti. Selçuk, Twitter hesabından, Kovid-19 önlemleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitimle ilgili paylaşımda bulundu: "Her gün 2.5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz." TRT EBA'dan sınav özel yayınlarının başlayacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel' yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam" ifadelerine yer verdi. Diğer taraftan MEB, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar ilkokul ve ortaokulun tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek olmak üzere matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti yayımladı. ANKARA