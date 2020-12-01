Kabine toplantısında hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı çıkmasıyla birlikte, 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan ALES sınavının akıbeti de merak konusu oldu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kısıtlamalara yönelik pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından MEB AÖL sınavı ertelendi! Bu bağlamda; hafta sonu ALES yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ALES sınavı olacak mı? Kısa süre içerisinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ALES sınavına gireceklerin durumu da netleşti.

HAFTA SONU ALES YAPILACAK MI?

ÖSYM koordinesinde ALES sınavı pazar günü belirlenen saatte gerçekleştirilecek. İçişleri genelgesine göre, sınav giriş kağıdı, sokağa çıkma yasağından muafiyet için yeterli olacak.

İŞTE ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'ÜN AÇIKLAMASI...

"Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."