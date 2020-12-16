Uzaktan eğitimde LGS tüyoları Sabahları matematik çalışın

Binlerce 8'inci sınıf öğrencisinin ter dökeceği 2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tüm müfredatı kapsayacak. Öte yandan pandemi nedeniyle hazırlık kursları da dahil olmak üzere 31 Aralık tarihine kadar eğitim online olarak gerçekleştirilecek. Bu tarihten sonra yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı da Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine salgının seyrine göre belirlenecek. Peki öğrenciler uzaktan eğitim döneminde LGS'ye hazırlanmak için nasıl bir çalışma programı uygulamalı? Hangi derslerde nelere dikkat etmeli? Uzmanlar matematik ve fen gibi sayısal dersler yoğun motivasyon gerektirdiği için çalışmaların akşam saatlerine bırakılmaması gerektiğini söyledi. Uğur Okulları Ortaokul Akademik Kurul Üyeleri LGS'de başarılı olabilmek için öğrencilere şu önerilerde bulundu:Öğrencilerin dersi çok iyi dinleyip bolca soru çözmeleri gerekiyor. Sorularda ilk cümleden itibaren verilenler çok iyi anlaşılmalı, istenen kısma özellikle dikkat edilmelidir. Soruda her cümlenin bir önemi olduğu, gereksiz ifadelere yer verilmediği unutulmamalıdır. Görsel sorular yeni sistemde çok yer aldığı için soru metni ile şekil birlikte değerlendirilmelidir. Matematik dikkat isteyen bir ders olduğu için çalışma ortamlarında dikkat dağıtacak ses ve nesnelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Sayısal dersler genelde yorgun olmayan bir zihin gerektirdiği için çalışmalar geç saatlere bırakılmamalıdır.Öğrenciler kendilerine uygun yöntemler (özet çıkarma, tablo ya da kavram haritaları oluşturma gibi) kullanarak konuları dersten sonra tekrar edip pekiştirmelidir. Bir konu öğrenilmeden diğerine geçilirse çözülen testlerde hata oranı artar. Bu da motivasyon düşüklüğüne sebep olabilir. Başarıyı artırmak için ezbercilikten uzak durmak gerekmektedir. Konu ile ilgili farklı tarzda sorular çözülmeli, bu soruların zorluk derecesi ise kolaydan zora doğru olmalıdır. Testlerde çözemedikleri soruları irdeleyerek neden yanlış yaptıklarını öğrenmeleri gerekmektedir.Öğrenciler öncelikle şu ana kadar işlenen ünitelerde konu eksiği olup olmadığını tespit etmeli var ise en kısa sürede eksik oldukları konuları tekrar etmelidir. Ayrıca harita ve görsel yorumlama tarzında çıkabilecek sorularda hata yapmamak için harita okuryazarlığına dair bilgilerini kontrol etmelidirler. Paragraf sonuna kadar okunup anahtar kelimeler bulunarak işaretlenmeli ve dikkat çekici hale getirilmelidir. Milli Mücadele sürecini anlatan birinci elden kaynak niteliğindeki Atatürk'ün Nutuk adlı eseri okunmalıdır.Sınavın bütününe hakim olan okuma becerisinin oldukça önemli olmasından kaynaklı olarak günde en az bir saat nitelikli okuma yapılmalıdır. Metin içerikli sorularda öncelikle soru kökü okunmalıdır. Sözel mantık yorumlama sorularında mutlaka yazarak soru değerlendirilmelidir. Soru kökünde yer alan altı çizili kısımlara ve 'asıl anlatılmak istenen, ağır basan, en uygun... gibi' uyarıcı söz öbeklerine dikkat edilmelidir. Metinler okunurken ona sadık kalınmalı ve asla kişi kendi görüşünü katarak metni değerlendirmemelidir. Okuma hızı iyi ayarlanmalı ve gerekenden hızlı okuyup aceleci davranarak dikkat eksikliğine yol açılmamalıdır.Öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme gücünü destekleyici çalışmalar yapmaları ve bol bol kitap okumaları faydalarına olacaktır. Müfredat dâhilinde sorumlu olunan "Kader İnancı", "Zekât ve Sadaka", "Din ve Hayat", "Hz. Muhammed'in Örnekliği", "Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri" ünitelerine ait konu ve kazanımların eksiksiz bir şekilde öğrenilmesi ve bol bol tekrar edilmesi de gerekmektedir.Geçen yılın sorularına ve MEB'in yayınladığı LGS örnek sorulara bakıldığında "okuduğunu anlama", "anladığını yorumlama" temeline kurulu sorular var. Soru köklerinde yapı eki olarak NOT (olumsuzluk eki) çokça kullanılmıştır. Karşılıklı konuşma ve diyalog sorularına yer verilirken üniteler arası sarmal soru yapıları kullanılmamıştır. Ünitelerde verilen sözcük bilgisi üzerinde durulup sözcüklerin geçtiği paragraf ve/veya diyalog çalışmaları yapılmalı ve grafik/ tablo okuma çalışmalarına da önem verilirse sınavda başarı kaçınılmazdır.