KYK burs paraları ne zaman ve ne kadar yatacak? 2020 2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Milyonlarca öğrencinin gündeminde KYK burs paraları ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. KYK taahhütname onayı 11 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden verilerek KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri için araştırmalar sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmeler sonucunda geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak devletin vereceği bu maddi imkândan yararlanacak öğrenciler burs paralarının yatırılacağı tarihe gözlerini çevirdi. Peki KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri ne zaman yapılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, yüz binlerce öğrenci için de yeni bir süreç başlamıştı. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından kyk burs ve kredi ilk ödemelerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor…
2021 YENİ BURS VE KREDİ MİKTARLARI
"Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan Yüksek Lisansı da 1300 e çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz. Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum."
KYK burs ve kredi başvuru ücretlerinin Ocak ayı içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor. KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
Burs/kredi miktarları
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.
KYK bursu ise öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma ve sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumlarında kesiliyor. Bunun yanı sıra öğrencinin öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunun kapatılması hallerinde öğrenci bursu kesiliyor.