KYK burs paraları ne zaman ve ne kadar yatacak? 2020 2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Milyonlarca öğrencinin gündeminde KYK burs paraları ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. KYK taahhütname onayı 11 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden verilerek KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri için araştırmalar sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmeler sonucunda geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak devletin vereceği bu maddi imkândan yararlanacak öğrenciler burs paralarının yatırılacağı tarihe gözlerini çevirdi. Peki KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri ne zaman yapılacak?

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, yüz binlerce öğrenci için de yeni bir süreç başlamıştı. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından kyk burs ve kredi ilk ödemelerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor…

2021 YENİ BURS VE KREDİ MİKTARLARI

"Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan Yüksek Lisansı da 1300 e çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz. Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum."