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ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2020 ile sınav tarihi ve sınav takvimi!

tarafından gerçekleştirilen sınav tarihleri ve sınav takvim ile ilgili araştırmalar son dönemde hız kazandırdı. Eğitim hayatına akademik alanda devam etmek isteyen öğrenciler bu sene ikinci kez düzenlenmesi beklenen sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılması planlan koronavirüs sebebiyle iptal edilen Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın iptal olması üzerine yeni sınav tarihlerini merak ediyor. yapılacak? ÖSYM ile sınav tarihi ve sınav takvimi

Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:24 Son Güncelleme: 24.12.2020 17:25 ABONE OL
ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2020 ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihi ve sınav takvimi!

ALES sınav tarihleri ikinci kez sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Akademik personel kadrosunda görev almak isteyen binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı ALES sınavı bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. 6 Aralık tarihinde yapılması beklenen ve ardından iptal olan bu sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar şimdilerde yeni sınav tarihi arayışına çıktı. Peki ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihi ve sınav takvimi! İşte tüm detaylar…

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES sınav tarihleri son günlerde gündeme gelmeye devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ALES sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." İfadelerini kullanmıştı. ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihleri henüz belli olmadı…

ALES NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

ALES sınav tarihleri henüz belli olmadı. Sınav takvimi belli olunca yeni sınav tarihleri haberimizde yer alacaktır.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması şöyle;

"Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."

SINAV YERLERİ BELLİ OLMUŞTU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;

2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

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ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2020 ÖSYM ile ALES 2 sınav tarihi ve sınav takvimi!
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