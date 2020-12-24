KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama listesi! 2020 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

24 Aralık'ta KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar gündeme geldi. Kamuda personel olmak isteyen adaylar ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte tercih dönemine girerek branş sıralamasına bakmaya başladı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar listesinin yayınlanmasını bekliyor. Peki KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama listesi açıklandı mı? KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
ÖSYM ile Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama listesi an itibariyle sorgulanıyor. KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar henüz belli olmazken ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar listesinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor…
KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama listesi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.