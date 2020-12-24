KPSS ortaöğretim kılavuzu 3.10 maddesi nedir? "KPSS kılavuzu 3.10 maddesi gereğince puanınız hesaplanmadı" ne demek?

KPSS 3.10 DEĞERLENDİRME MADDESİ NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hesaplanabilen birçok puan türü bulunuyor ve siz hesaplanmasını talep ettiğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir ham puan yapmanız gerekiyor. Testi tamamen boş bırakır ya da eksi nete düşmeniz durumunda puanınız hesaplanmaz.

KPSS 3.10 maddesi, ÖSYM'nin belirlediği değerlendirme kriterleridir.

KPSS 3.10 maddesi ile her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama vestandart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince,Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bupuanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgiliyılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.