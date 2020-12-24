KPSS ortaöğretim kılavuzu 3.10 maddesi nedir? "KPSS kılavuzu 3.10 maddesi gereğince puanınız hesaplanmadı" ne demek?

ÖSYM sistemi üzerinden Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarını sorgulayan bazı adaylar sistemde "KPSS kılavuzu 3.10 maddesi gereğince puanınız hesaplanmadı" ifadesi ile karşılaştı. Bu madde kapsamında sınav puanları hesaplanmayan adaylar detayları merak ediyor. Peki, KPSS 3.10 maddesi nedir? "KPSS kılavuzu 3.10 maddesi gereğince puanınız hesaplanmadı" ne demek? İşte detaylar…
KPSS KILAVUZU 3.10 MADDESİ NEDİR?
ÖSYM 2020 sınav takvimi ile KPSS önlisans sonuçlarına kavuşan adaylar 3.10 değerlendirme maddesi ile karşı karşıya kaldı. ÖSYM'den paylaşılan bilgilere göre bu madde kapsamında adayların sınavda yer alan her testte en az bir ham puan yapılması gerekiyor...
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hesaplanabilen birçok puan türü bulunuyor ve siz hesaplanmasını talep ettiğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir ham puan yapmanız gerekiyor. Testi tamamen boş bırakır ya da eksi nete düşmeniz durumunda puanınız hesaplanmaz.
KPSS 3.10 maddesi, ÖSYM'nin belirlediği değerlendirme kriterleridir.
KPSS 3.10 maddesi ile her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama vestandart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince,Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bupuanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgiliyılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.