Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik yüz yüze eğitim kararı! Karne ve not sistemi de belli oldu (Okullar ne zaman açılacak?)

Okulların açılması ve uzaktan eğitim kararı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlara göre ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda bu dönem sınav yapılmayacak. Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılacak? Ortaokullarda tek bir sınav yapılacak, sınav tarihleri öğrencilere bir hafta önceden duyurulacak. İmtihanlar matematik ve Türkçe derslerinden olacak. Notları belirleyen faktörler hakkında da son dakika haberleri geliyor. İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: 1., 2., 3., 4. SINIFLARDA SINAV YAPILMAYACAK!
1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.
ORTAOKULLARDA İSE TEK SINAV YAPILACAK
Ortaokulda bir dersten bir sınav yüz yüze gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere 1 hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak.
NOTLARI BELİRLEYEN FAKTÖRLER DE BELLİ OLDU
Milyonlarca öğrenci bu yıl pandemi nedeniyle biraz buruk da olsa karne almanın heyecanını yaşayacak. Uzaktan eğitimle geçen bir yarıyılın notlarını öğrencilerin derslere katılımı, proje ve ödev başarısı belirleyecek.
Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, temel dini bilgiler dersi ile seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.
Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI...
Tüm yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Telafi öğrencileri de bu tarihler arasında sınava girecek. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak. Sınavın içeriğini MEB değil, okulların kendileri belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.
KARNE DAĞITIMI NASIL OLACAK?
22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamasını geçtiğimiz hafta yapmıştı.
Karne notları öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek. Yani derse katılım da performans puanı olarak işlenecek. Öğrencinin katıldığı yarışmalar, konferanslar ve eğitimler de değerlendirilmeye alınabilecek.