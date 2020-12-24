Vize sonuçları için kritik günler! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlanması ile birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup bilindiği üzere her ders için 40 dakikalık süre verilmişti. Bu bakımdan; AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına dair detaylar araştırılırken sorgulamalar ise hız kazandı. Peki; AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır. Sorgulama ekranı ve detayları ise şu şekilde;
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
Sınava ve Sınav sorularına yapılacak itirazlar hakkında
19-20-21 Aralık 2020 tarihinde yapılan Çevrimiçi Güz Dönemi Ara sınavında sınava ve sınav sorularına yapılacak itirazlar 3 iş günü (22-24 Aralık 2020) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 24 Aralık 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.