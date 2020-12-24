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Vize sonuçları için kritik günler! ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

için kritik günlere girildi. 12-21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanan online sınava binlerce öğrenci katılım göstermişti. Sınav işlemlerinin bitmesinin ardından ise gözler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Aynı zamanda; kurumun resmi sitesi üzerinden bir açıklama gelmiş olup sürecin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılacağı belirtilmişti. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:03 Son Güncelleme: 24.12.2020 15:12 ABONE OL
Vize sonuçları için kritik günler! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlanması ile birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup bilindiği üzere her ders için 40 dakikalık süre verilmişti. Bu bakımdan; AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına dair detaylar araştırılırken sorgulamalar ise hız kazandı. Peki; AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır. Sorgulama ekranı ve detayları ise şu şekilde;

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

Sınava ve Sınav sorularına yapılacak itirazlar hakkında

19-20-21 Aralık 2020 tarihinde yapılan Çevrimiçi Güz Dönemi Ara sınavında sınava ve sınav sorularına yapılacak itirazlar 3 iş günü (22-24 Aralık 2020) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 24 Aralık 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.

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Vize sonuçları için kritik günler! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
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