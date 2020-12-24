Vize sonuçları için kritik günler! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlanması ile birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup bilindiği üzere her ders için 40 dakikalık süre verilmişti. Bu bakımdan; AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına dair detaylar araştırılırken sorgulamalar ise hız kazandı. Peki; AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır. Sorgulama ekranı ve detayları ise şu şekilde;

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ