2020 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgula! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

21 Aralık tarihinde tamamlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının sonuçları merakla bekleniyor. İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde güz dönemi sınavları internetten online olarak yapılmıştı. Öte yandan kurumun resmi sitesi üzerinden gelen açıklamaya göre; tüm sürecin tamamlanmasının ardından AÖF sınav sonuçlarının erişime açılacağı bildirilmişti. Sürecin 21 Aralık'ta tamamlanması ile birlikte AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için süreç tamamlanmasına rağmen sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Sorgulama ekranı ve konu ile ilgili detaylar ise şu şekilde;
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
Sınava ve Sınav sorularına yapılacak itirazlar hakkında
19-20-21 Aralık 2020 tarihinde yapılan Çevrimiçi Güz Dönemi Ara sınavında sınava ve sınav sorularına yapılacak itirazlar 3 iş günü (22-24 Aralık 2020) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 24 Aralık 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖG Güz Döneminin son sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.
BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.
SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara 01 Mart 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.