2020 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgula! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

21 Aralık tarihinde tamamlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının sonuçları merakla bekleniyor. İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde güz dönemi sınavları internetten online olarak yapılmıştı. Öte yandan kurumun resmi sitesi üzerinden gelen açıklamaya göre; tüm sürecin tamamlanmasının ardından AÖF sınav sonuçlarının erişime açılacağı bildirilmişti. Sürecin 21 Aralık'ta tamamlanması ile birlikte AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için süreç tamamlanmasına rağmen sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Sorgulama ekranı ve konu ile ilgili detaylar ise şu şekilde;

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ