KPSS ortaöğretim atama puanları belli oldu mu? 2020 KPSS ortaöğretim kadroları ve taban puanları!

KPSS ortaöğretim atama puanları adayların gündeminde yer alıyor. Sınav sonrası taban puanları, kadroları, atama puanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar araştırmalarına başladı. 2020 yılında ortaöğretim alanında 14 atamada 4 bin 24 ortaöğretim kadrosu açılmıştı. Peki; KPSS ortaöğretim atama puanları belli oldu mu? KPSS ortaöğretim kadroları ve taban puanları!
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre; 24 Aralık 2020 tarihinde açıklandı...
Konu ile ilgili detaylar ise şu şekilde;
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI
KPSS/2020 ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
İlk ve Acil Yardım
En Düşük Atama Puanı: 77.35
Anestezi
En Düşük Atama Puanı: 81.82
Çevre Sağlığı
En Düşük Atama Puanı: 75.64
Harita Tapu Kadastro
En Düşük Atama Puanı: 83.06
Diş Protez
En Düşük Atama Puanı: 81.64
İlk ve Acil Yardım
En Düşük Atama Puanı: 77.35
Anestezi
En Düşük Atama Puanı: 81.82
Çevre Sağlığı
En Düşük Atama Puanı: 75.64
Harita Tapu Kadastro
En Düşük Atama Puanı: 83.06
Diş Protez
En Düşük Atama Puanı: 81.64
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.
B GRUBU KADROLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde
getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.