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belli oldu mu? 2020 ve taban puanları!

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre; 24 Aralık 2020 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte , kadroları ve taban puanları hakkında araştırmalar başladı. Bilindiği üzere; ortaöğretim sınavına lise mezunu olanlar ile sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan adaylar katılım gösterebiliyor. Peki; KPSS ortaöğretim atama puanları belli oldu mu? ve taban puanları!

Giriş Tarihi: 25.12.2020 07:17 Son Güncelleme: 25.12.2020 07:18 ABONE OL
KPSS ortaöğretim atama puanları belli oldu mu? 2020 KPSS ortaöğretim kadroları ve taban puanları!

KPSS ortaöğretim atama puanları adayların gündeminde yer alıyor. Sınav sonrası taban puanları, kadroları, atama puanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar araştırmalarına başladı. 2020 yılında ortaöğretim alanında 14 atamada 4 bin 24 ortaöğretim kadrosu açılmıştı. Peki; KPSS ortaöğretim atama puanları belli oldu mu? KPSS ortaöğretim kadroları ve taban puanları!

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI, KADRO BİLGİSİ VE TABAN PUANLARI!

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre; 24 Aralık 2020 tarihinde açıklandı...

Konu ile ilgili detaylar ise şu şekilde;

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI

KPSS/2020 ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

İlk ve Acil Yardım

En Düşük Atama Puanı: 77.35

Anestezi

En Düşük Atama Puanı: 81.82

Çevre Sağlığı

En Düşük Atama Puanı: 75.64

Harita Tapu Kadastro

En Düşük Atama Puanı: 83.06

Diş Protez

En Düşük Atama Puanı: 81.64

İlk ve Acil Yardım

En Düşük Atama Puanı: 77.35

Anestezi

En Düşük Atama Puanı: 81.82

Çevre Sağlığı

En Düşük Atama Puanı: 75.64

Harita Tapu Kadastro

En Düşük Atama Puanı: 83.06

Diş Protez

En Düşük Atama Puanı: 81.64

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde
getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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KPSS ortaöğretim atama puanları belli oldu mu? 2020 KPSS ortaöğretim kadroları ve taban puanları!
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