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açıklandı! 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

açıklandı! 12-21 Aralık 2020 tarihinde online olarak yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları sorgulamaları an itibariyle arttı. Kurumun sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; tüm sürecin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılacağı ifade edilmişti. Sınavlara ve sorulara itirazların ise 24 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerekirken 3 iş günü verildi. Buna göre; AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 19:33 Son Güncelleme: 26.12.2020 11:53 ABONE OL
AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

Gelen son dakika haberine göre AÖF sınav sonuçları açıklandı! Güz dönemi vize sınavlarının online olarak tamamlanması ile birlikte gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. 3, 5 ve 7. Yarıyıl dersleri sınavları 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlandı. Öte yandan sınavlara ve sorulara itiraz süresi 3 iş günü iken 24 Aralık 2020 tarihinde de sona erecek. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar ise şu şekilde;

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

Sınava ve Sınav sorularına yapılacak itirazlar hakkında

19-20-21 Aralık 2020 tarihinde yapılan Çevrimiçi Güz Dönemi Ara sınavında sınava ve sınav sorularına yapılacak itirazlar 3 iş günü (22-24 Aralık 2020) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 24 Aralık 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖG Güz Döneminin son sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara 01 Mart 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı!
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