AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

Gelen son dakika haberine göre AÖF sınav sonuçları açıklandı! Güz dönemi vize sınavlarının online olarak tamamlanması ile birlikte gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. 3, 5 ve 7. Yarıyıl dersleri sınavları 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlandı. Öte yandan sınavlara ve sorulara itiraz süresi 3 iş günü iken 24 Aralık 2020 tarihinde de sona erecek. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar ise şu şekilde;
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
Sınava ve Sınav sorularına yapılacak itirazlar hakkında
19-20-21 Aralık 2020 tarihinde yapılan Çevrimiçi Güz Dönemi Ara sınavında sınava ve sınav sorularına yapılacak itirazlar 3 iş günü (22-24 Aralık 2020) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 24 Aralık 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖG Güz Döneminin son sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.
BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.
SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara 01 Mart 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.