AÖL sınavları ne zaman, online mi olacak? MEB ile 2020 Açık lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi!

AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili son günlerde araştırmalar epey hız kazandı. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler için sınav tarihlerini araştırıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim alanında köklü değişikliklere gidilmiş ve açık lise sınavları ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, sınavlarda adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek ve 25 dakika süre tanınacak. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mi olacak? 2020 MEB ile Açık lise AÖL sınav tarihleri
AÖL sınav tarihleri ile ilgili son duyurular ilgili kurumların resmi sitesinden takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2019-2 Döneminde sınava girememiş yurt dışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler için 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacak sınavlarda adaylar, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sınava giriş yapabilecek.
AÖL 2.dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 26 - 27 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir.
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Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1 ve 2. oturumları 26 Aralık Cumartesi günü , 3. oturumlar ise 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklardır.
Sınav başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.
Online sınav, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak en fazla üç oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir ders için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Adaylar, her bir oturumda en fazla sekiz, üç oturumda toplam 24 dersten sınava katılabilecekler ve her oturum için kendilerine atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
Online sınavda her oturum ayrı olarak uygulanacaktır. Oturumlar kendi içlerinde bölünemez olduğundan oturum sona erene kadar ara verilmeyecektir.
Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir. Seçilen derse ait soru sayfasında her ders için kalan süreyi gösteren sayaç olacaktır.
Seçilen derse ait soru sayfasında önceki soru, sonraki soru, sınavı başlat ve sınavı bitir butonları yer alacaktır. Adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapabileceklerdir.
Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.
Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren aday "Sınava Girdi" sayılacak ve o derse ait puanı "Sıfır" olacaktır.
Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde adaya uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda adayın o derse ait sınavı iptal edilecektir.
Adaylar sınav sonuçlarını AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebileceklerdir.