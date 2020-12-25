Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam eden eğitim yılı ile birlikte sınavların ertelendiği duyuruldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karneler ne zaman verilecek, karneler verilecek mi sorusu da yanıt bulmuştu. Peki; karne verilecek mi? İlkokul, ortaokul, lise 1. Dönem karneleri verilmeyecek mi?

KARNELER VERİLECEK Mİ?

Gelen son dakika haberine göre; karne notu için sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi...

Bakan Selçuk: "Ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek"

Yüz yüze sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi. Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek. Notlar ikinci dönem uygulanacak sınavlar ile belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.

Liselere karne yok

Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek.