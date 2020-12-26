AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖF takvimine göre Açıköğretim dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu mu?

AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından bu yıl geliştirilen ve Açıköğretim Sistemi'nde daha önce üç kez kullanılan çevrimiçi sınav uygulaması, COVID-19) salgını nedeniyle bu dönem de tercih edildi. AÜ, 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumunu gerçekleştirdi. Öğrencilerin yüzde 97'sinin katıldığı sınavlar, 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık'ta yapılarak tamamlandı.

'Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi' gereğince sınavda kural ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları ise geçersiz sayıldı.