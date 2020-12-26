AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖF takvimine göre Açıköğretim dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu mu?

AÖF final sınav tarihleri geçtiğimiz gün açıklanan vize sonuçlarıyla beraber öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesinde eğitim alan binlerce öğrenci belirlenen tarihlerde güz döneminin son sınavına katılım sağlayacak. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2020 Açıköğretim AÖF final sınavı tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde uygulanmış ve geçtiğimiz akşam ise sonuçlar erişime açılmıştı. Dönem Sonu Sınavlarının ise 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı bildirildi.
AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DUYURULDU
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim için yapılan 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.
AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından bu yıl geliştirilen ve Açıköğretim Sistemi'nde daha önce üç kez kullanılan çevrimiçi sınav uygulaması, COVID-19) salgını nedeniyle bu dönem de tercih edildi. AÜ, 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumunu gerçekleştirdi. Öğrencilerin yüzde 97'sinin katıldığı sınavlar, 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık'ta yapılarak tamamlandı.
'Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi' gereğince sınavda kural ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları ise geçersiz sayıldı.