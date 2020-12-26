Milli Eğitim Bakanı'ndan Kayserili Fadime'ye tablet! Duvara astığı notlarıyla ders çalışıyordu

Kayseri'de tableti olmadığı için notlarını duvara yapıştırarak ders çalışan 12. Sınıf Öğrencisi Fadime için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti. Bakan Selçuk, tablet gönderdiği Fadime'ye sosyal medya hesabından "O, duvara yazıp yapıştırdığın notlara, çalıştığın saatlere, okuduğun kitaplara selam ederim" tweet attı.

Uzaktan eğitimde tableti olmadığı için kağıda yazdığı notlarını duvara asarak ders çalışan Kayserili Fadime'nin yardımına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koştu. Fadime'nin fotoğrafını sosyal medyada gören Bakan Ziya Selçuk, 12. sınıf öğrencisi Fadime'ye tablet gönderdi. Fadime ise Bakan Selçuk'un hediye ettiği tabletle çekindiği fotoğrafı Milli Eğitim Bakanına göndererek teşekkür etti.

BAKANDAN DUYGULANDIRAN TWEET

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayserili Fadime'nin tabletle ders çalışırken çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Kayseri'de 12. sınıf öğrencimiz Fadime'nin tableti tamam. O, duvara yazıp yapıştırdığın notlara, çalıştığın saatlere, okuduğun kitaplara selam ederim. İyi çalışmalar kızım" notuyla paylaştı. Kayseri il Milli Eğitim Müdürlüğü ise bakan Selçuk'un jesti üzerine ; " Teşekkür ederiz Sayın Ziya Selçuk. Fadime de sizin bu güzel temennilerinizle birlikte geleceğe dair daha emin adımlar atacaktır" paylaşımında bulundu.