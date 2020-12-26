ÖSYM ile yeni ALES sınav tarihi belli oldu mu? 2020 ALES/2 sınavı ne zamana ertelendi?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sınav ertelenirken bunlardan biri de ALES sınavı olmuştu. Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan sınav 6 Aralık tarihinde gerçekleşmesi planlanırken vaka sayılarında yaşanan artışla beraber iptal edildi ve ileri bir tarihe ertelendi. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek yeni tarih açıklamasına çevrildi. Peki, ALES 2 sınavı ne zamana ertelendi? ÖSYM ile yeni ALES sınav tarihi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

ALES NE ZAMANA ERTELENDİ? ÖSYM İLE ALES/2 YENİ SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

6 Aralık 2020 Pazar günü yapılması planlanan ancak sonrasında son dakika açıklaması ile iptal olan bu sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar şimdilerde yeni sınav tarihi arayışına çıktı. Gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM ise henüz ALES sınav tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı…