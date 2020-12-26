VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Mdürülüğü her yıl belirli sayıda öğrenciye burs veriyor. KYK ile paralel bir başvuru ve açıklanma takvimi izleyen VGM'nin 2020 başvuruları tamamlandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim seviyelerinde verilen VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, gözlerini VGM açıklamasına çevirdi. Peki, bu yıl başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğünce alınan VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

Geçtiğimiz haftalarda ortaöğrenim sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi sıra yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.