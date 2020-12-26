VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Mdürülüğü her yıl belirli sayıda öğrenciye burs veriyor. KYK ile paralel bir başvuru ve açıklanma takvimi izleyen VGM'nin 2020 başvuruları tamamlandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim seviyelerinde verilen VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, gözlerini VGM açıklamasına çevirdi. Peki, bu yıl başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğünce alınan VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz haftalarda ortaöğrenim sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi sıra yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.' denildi. KYK burs sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü erişime açıldı.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilecek.
Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.