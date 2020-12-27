SON DAKİKA HABER - KPSS 50, 55, 60, 65 ve 70 puanla nereye girilir? KPSS ortaöğretim 70 puan altı memur alımı yapan yerler hangileri?

Devlet bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar, bugün açıklanan KPSS sonuçlarını heyecanla bekliyordu. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması ile birlikte, aldıkları puana göre memur olup olamayacaklarını merak eden adaylar, 'KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuya ilişkin ilk duyuru ise İŞKUR'dan geldi. İŞKUR normal iş gücü talepleri için adayların KPSS sınavından en az 60 puan alması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Peki, KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 60 ve 70 puanla lise mezunu memur alımları yapılır mı? İşte detaylar;

KPSS 70 PUAN ALTI ALIM YAPAN YERLER

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili detaylar şöyle;