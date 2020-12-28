MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Daha önceleri de verilen ücretsiz tablet dağıtımı hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Batman, Adıyaman, Hakkari gibi illerde yapılan dağıtım sonrası 3.faz için bedava tablet dağıtımı yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretiz tablet desteğinin 3.fazıyla birlikte toplamda 266 bin 500 cihazın da öğrencilere ulaştığını duyurdu. Peki; 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman? MEB ile ücretsiz tablet dağıtımı detayları belli oldu!

MEB İLE 500 BİN TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Daha önce Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Mardin, Ankara gibi illerde yapılan dağıtım sonrası 3. faz için dağıtım yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.