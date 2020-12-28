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KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? , tarih belli mi?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu adaylar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin binlerce kişiyi yakından ilgilendiren açıklamada bulundu. Peki, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? , tarih belli mi? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 28.12.2020 23:55 ABONE OL
KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli mi?

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt ararken, ilk tarih açıklaması Bakan Selçuk'tan geldi. KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli mi? İşte detaylar;

2020 ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ Mİ?

2020 Ortaöğretim KPSS sınav sonucu açıklandı. Lise mezunu adaylar tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.

KPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli mi?
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