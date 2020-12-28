2020 KYK ödemeleri kaç aylık yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, hesaplara yattı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından KYK burs ve kredi ödemeleri merak edildi. Özellikle şehir dışında eğitim gören öğrenciler için destek kaynağı olan burs ve kredi ödeme tarihleri büyük önem taşıyor. Devlet tarafından verilen KYK bursu ve kredisi imkânlarından yararlanma hakkı kazanan öğrenciler, ilk olarak e Devlet üzerinden taahhütname onaylama işlemlerini tamamladı. T.C. kimlik numarasına göre yapılacak olan ilk ödeme tarihleri duyuruldu. Peki KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı mı? 2020-2021 KYK ödemeleri kaç aylık yatacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs ödemelerinin TC kimlik numarası sırasına göre yatırılacağı biliniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gelen son bilgiye göre, KYK burs ve kredi ödemeleri bu geceden itibaren hesaplara yatacak…
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına bu gece yatırılmaya başlanacağını bildirdi. Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik burs-krediler 28 Aralık'ta öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.
İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık'ta, "2" olanların 29 Aralık'ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine 2021 yılında verilecek kredi ve burs miktarlarını da açıkladı. "Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan Yüksek Lisansı da 1300 e çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz. Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum."
KYK bursu ise öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma ve sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumlarında kesiliyor. Bunun yanı sıra öğrencinin öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunun kapatılması hallerinde öğrenci bursu kesiliyor.