2020 KYK ödemeleri kaç aylık yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, hesaplara yattı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından KYK burs ve kredi ödemeleri merak edildi. Özellikle şehir dışında eğitim gören öğrenciler için destek kaynağı olan burs ve kredi ödeme tarihleri büyük önem taşıyor. Devlet tarafından verilen KYK bursu ve kredisi imkânlarından yararlanma hakkı kazanan öğrenciler, ilk olarak e Devlet üzerinden taahhütname onaylama işlemlerini tamamladı. T.C. kimlik numarasına göre yapılacak olan ilk ödeme tarihleri duyuruldu. Peki KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı mı? 2020-2021 KYK ödemeleri kaç aylık yatacak?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs ödemelerinin TC kimlik numarası sırasına göre yatırılacağı biliniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gelen son bilgiye göre, KYK burs ve kredi ödemeleri bu geceden itibaren hesaplara yatacak…