Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri 2020-2021! AÖF final sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DUYURULDU

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Sınavların nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. Buna karşın, sınavların online olarak düzenlenmesi bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim için yapılan 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.