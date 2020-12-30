Açık Lise AÖL sınav tarihleri 2020: MEB ile AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, Aralık ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde araştırılmaya başlandı. 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs önlemleri çerçevesinde ertelenen AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Zira, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve yurt dışı öğrencilerinin katılım gösterdiği AÖL 1. dönem sınavları kafa karışıklığı yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak MEB'den flaş bir açıklama geldi. Peki, Açık Lise AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? İşte, bazı bilgiler ve MEB'in açıklaması...