ATA AÖF final sınav tarihleri 2020! ATA AÖF final sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

ATA AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ

ATA AÖF final sınavı tarihleri belli oldu. Buna göre; 4-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak yarı yıl (final) sınavları ile dönem sonunda 08-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavları da online gerçekleştirilecek.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada " (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir. " ifadeleri yer aldı.