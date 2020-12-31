AÖF final sınav tarihleri takvimi 2020-2021: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Yüz binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde güz dönemi vize sınav sonuçları açıklanmış, öğrenciler de final sınavları için çalışmaya başlamıştı. Öğrenciler çalışmalarını sürdürürken bir yandan da 2020-2021 AÖF final sınav takvimi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Anadolu Üniversitesinden son dakika açıklaması gelirken 2020 AÖF final sınav tarihleri de resmen duyuruldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte, bilgiler...
AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DUYURULDU
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Sınavların nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. Buna karşın, sınavların online olarak düzenlenmesi bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim için yapılan 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.
AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından bu yıl geliştirilen ve Açıköğretim Sistemi'nde daha önce üç kez kullanılan çevrimiçi sınav uygulaması, COVID-19) salgını nedeniyle bu dönem de tercih edildi. AÜ, 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumunu gerçekleştirdi. Öğrencilerin yüzde 97'sinin katıldığı sınavlar, 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık'ta yapılarak tamamlandı.
'Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi' gereğince sınavda kural ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları ise geçersiz sayıldı.