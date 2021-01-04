2021 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS Bursluluk sınavı tarihi ve sınav takvimi!

Bursluluk sınavı ile ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarına yönelik düzenlenen İOKBS Bursluluk sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2021 sınav takvimi sonrasında, eski adı PYBS; yeni adı İOKBS olan bursluluk sınavı hakkındaki sorgulamalar hız kazandı. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı tarihi ve sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar…

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021'de yapılacak.