AÖF sınav tarihleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Açık üniversite okuyan binlerce aday 12-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapılan online vize sınavlarının ardından sınav sonuçlarına kavuşmuştu. Şimdi ise gözler güz dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri kamuoyuna duyuruldu. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi
AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili son günlerde araştırmalar epey hız kazandı. Son duyurular ilgili kurumların resmi sitesinden takip edilirken AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak…
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021