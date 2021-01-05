AÖF sınav tarihleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Açık üniversite okuyan binlerce aday 12-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapılan online vize sınavlarının ardından sınav sonuçlarına kavuşmuştu. Şimdi ise gözler güz dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri kamuoyuna duyuruldu. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili son günlerde araştırmalar epey hız kazandı. Son duyurular ilgili kurumların resmi sitesinden takip edilirken AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak…