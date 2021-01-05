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sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim ve sınav takvimi

okuyan öğrencilerin gündeminde sınav tarihleri ve sınav takvimi yer alıyor. kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tamamlanırken adaylar sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Güz dönemi ara sınavların ardından final sınav tarihleri için beklenen tarih duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. Peki yapılacak? 2021 Açıköğretim ve sınav takvimi ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 13:41 ABONE OL
AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF sınav tarihleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Açık üniversite okuyan binlerce aday 12-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapılan online vize sınavlarının ardından sınav sonuçlarına kavuşmuştu. Şimdi ise gözler güz dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri kamuoyuna duyuruldu. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili son günlerde araştırmalar epey hız kazandı. Son duyurular ilgili kurumların resmi sitesinden takip edilirken AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak…

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

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AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi
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