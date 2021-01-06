Çocuklara hayatın içinden müfredat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okula başlayan çocukların okul-aile uyumunu kolaylaştırmak için "Hayatın İçindeki Müfredat" isimli bir el kitabı hazırladı. Kitap, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kaleme alındı. Selçuk "Amacımız dersler ve hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek. Yani bizim evde, sokakta, işte yaptığımız birçok şeyin aslında okuldaki derslerle bire bir doğrudan alakalı olduğunun bir kanıtını ortaya koymak" dedi. Bakan Selçuk, çocukların genelde "Derslerde öğrendiklerim ne işe yarayacak, bu bilgileri niye öğreniyoruz, bu bize hayatta nasıl lazım?" sorularını ara sıra sorduklarının farkında olduklarını belirterek "Velilerimizin de zaman zaman bu sorulara eşlik ettiklerini biliyoruz. Bu kitaptaki metinler, geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi bilimsel bir bakış açısına ve eleştirel düşünmeye uygun olarak ele alıyor ve el kitabımız anne ve babalara, dedelere, büyükannelere, halalara, dayılara, hasılı çocuğun hayatında muhatap olduğu herkese yönelik olarak bir hitapta bulunuyor" diye konuştu. Selçuk, hayatla müfredatın iç içeliğini ortaya koymaya çalıştıkları el kitabında "Pazara gitmek ne işimize yarar?", "Mutfakta çocuğun ne işi var?", "Eski bayramlar burada", "Mahallemizdeki park aslında bir laboratuvar" gibi konular olduğunu ifade etti. 5 milyon adet bastırılan kitapları veliler okul müdürlüklerinden temin edebilecek. Kitap ayrıca EBA Platformu içinde e-Kitap olarak da yer alacak. SABAH