15 Şubat'ta ikinci dönem okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Gözler MEB'de!

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."

Hastalıktan korunmada maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına tam uyum sağlanmasının önemine işaret eden İlhan, velilerin de çocukları okula getirip giderken araba içinde dahi maske takması, okul sonrası hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Bakan Selçuk'tan da geçtiğimiz gün yeni bir açıklama geldi.

BAKAN SELÇUK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk paylaşımında, koronavirüs pandemisinin sona ereceği ve sosyal mesafe olmadan eğitime devam edileceğini belirtip, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" dedi.